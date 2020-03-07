تسجيل 4 حالات جديدة بفيروس كورونا في روسيا

2020/03/07 | 16:14 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلن مركز متابعة ورصد فيروس كورونا في روسيا، اليوم السبت، عن تسجيل أربع حالات مصابة بفيروس كورونا الجديد.

وقال المركز في بيان، انه "تم تسجيل أربع حالات جديدة مصابة بالفيروس ثلاث في ليبيتسك وواحدة في سان بطرسبرغ".

واضاف انه "خلال اليوم الماضي في روسيا، تم تسجيل أربع حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا لدى مواطني الاتحاد الروسي - ثلاثة مرضى في ليبيتسك، اثنان منهم بدون أعراض واضحة، ومريض واحد في سان بطرسبرغ".

وأكد انه "زار جميع المواطنين المرضى إيطاليا في الأسبوعين الماضيين، نقل جميع المرضى إلى المستشفى".

وبين المركز أن "ثلاثة مواطنين روس تم إجلاؤهم من اليابان من السفينة السياحية دياموند برنسيس تحت المراقبة الطبية".

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