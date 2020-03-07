الكويت تعلن الحجر الصحي لـ 104 من مواطنيها قادمين من العراق

2020/03/07 | 16:14 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعةأعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم السبت، حجر 104 كويتيين وصلوا إلى مطار الشيخ سعد قادمين من محافظة النجف .وذكرت الوزارة في بيان إطلعت عليه "كلكامش برس"، أن "104 كويتين وصلوا إلى مطار الشيخ سعد قادمين من مدينة النجف" .وأضاف البيان، أن "المواطنين خضعوا للإجراءات الصحية اللازمة في المطار، ومن ثم تم نقلهم في حافلات إلى الحجر الصحي في منتجع الجون".وأعلنت الصحة الكويتية، صباح اليوم السبت، تسجيل ثلاث إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، في الكويت خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليصبح عدد الحالات المصابة بالفيروس 61 حالة حتى الآن شفيت حالة واحدة منها سابقاً.

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