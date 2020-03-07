حجر الكوادر الطبية التي تعاملت مع المرأة المتوفية في كربلاء بسبب فايروس كورونا.

2020/03/07 | 16:16 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة) ….اعلن محافظ كربلاء نصيف الخطابي، السبت، عن حجر الكوادر الطبية التي تعاملت مع المرأة المتوفية امس بالمحافظة بسبب فايروس كورونا.وقال الخطابي في بيان له انه “تم حجر الكوادر الطبية التي تعاملت مع المرأة المتوفية امس، بسبب عدم وعي عائلتها وإخفاء تفاصيل انها كانت قادمة من ايران، والذي سبب الاذى لها ما ادى […]

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