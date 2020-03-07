تقارير: زيدان يلتحق برونالدو إلى “السيدة العجوز”

2020/03/07 | 16:17 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة كشفت تقارير صحفية أن إدارة نادي يوفنتوس الإيطالي مهتمة بالحصول على خدمات الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب فريق ريال مدريد، لقيادة “السيدة العجوز” بداية من الموسم المقبل.وأفادت صحيفة “ديلي ميل” الإنجليزية بأن إدارة يوفنتوس مستعدة للتعاقد مع زيدان براتب سنوي يصل إلى 8 ملايين يورو، ليتولى منصب مدرب “البيانكونيري” خلفا لمدربه […]

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