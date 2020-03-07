/51/ ترليون دينار عراقي.. قيمة العجز بموازنة 2020

2020/03/07 | 16:19 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد ـ الحل نت يتخوف اقتصاديون عراقيون من تكرار تجربة عام 2014 بجعل #العراق دون موازنة مالية، نتيجة التوتر السياسي الحاصل جراء #الاحتجاجات المتواصلة منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي، والتي أدت

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