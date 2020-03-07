وفاة النائبة في البرلمان الإيراني فاطمة رهبر جراء إصابتها بفيروس كورونا

2020/03/07 | 16:21 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نيم الإيرانية، يوم السبت، 07 آذار، 2020، بوفاة النائبة في البرلمان الإيراني عن مدينة طهران، فاطمة رهبر، جراء إصابتها بفيروس “كورونا”.وفاطمة رهبر (56 عاما) هي نائبة منتخبة للبرلمان في […]

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