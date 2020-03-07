الحكمة:حراك جديد داخل البرلمان: مطالب بأن يكون رئيس الوزراء الجديد “شاباً”

2020/03/07 | 16:21 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت كتلة الحكمة النيابية عن وجود حراك نيابي للضغط على القادة السياسيين لترشيح شخصية من الشباب لرئاسة الوزراء.وقال عضو الكتلة النائب حسن فدعم في تصريح لوكالة الأنباء العراقية إن […]

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