رفع سيطرة منصوبة منذ 2006 بشارع حيوي في بغداد

2020/03/07 | 16:23 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد أعلنت أمانة بغداد، اليوم السبت، المباشرة برفع سيطرة أمنية في شارع حيوي جنوب بغداد .وقالت الأمانة في بيان تلقت “يس عراق” نسخة منه، أن “الجهد الآلي والهندسي الخاص بأمانة بغداد واللواء الرئاسي المسؤول عن المنطقة وبمتابعة مكتب امين بغداد، باشر برفع السيطرة الأمنية الخاصة بشارع الطعمة مع الكتل الكونكريتية الخاصة بها […]

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