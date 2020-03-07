بعملية هوليودية .. تفاصيل جديدة عن اكبر سرقة محل لبيع الذهب بمحافظة اربيل

2020/03/07 | 16:25 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ بعملية مشابهة لسيناريوهات الافلام الهوليودية تعرض محل كبير الذهب في مركز قضاء سوران في محافظة اربيل الى عملية سرقة فريدة من نوعها بالنسبة الى اقليم كوردستان.

وسرد مصدر امني مسؤول وشهود عيان تفاصيل حادثة السرقة قائلين انها وقعت في وقت متأخر من ليلة امس من دون ان يشعر بها احد وبطريقة محترفة تنم على تخطيط مدبر مسبقا.

ومحل "دركله" المسروق يعد من اكبر المحال لبيع وشراء المصوغات الذهبية والمجوهرات على مستوى القضاء الذي يشهد هدوءا امنيا كباقي ارجاء الاقليم.

ويصف المصدر والشهود بالتحديد مكان المحل حيث يقع في الشارع ذي السايدين بمركز القضاء، والذي يرتاده الكثير من المتبضعين من باقي نواحي سوارن.

وعن حجم الخسارة التي تكبدها صاحب المحل قال احد افراد اسرته لشفق نيوز، ان ما لا يقل عن 38 كغم من الذهب اضافة الى 300 الف دولار امريكي تمت سرقتها من خزينة المحل السرية.

وبالعود على رواية المصدر والشهود قالوا ان السارقين استغلوا خطا لنقل مياه الصرف الصحي على الجانب الآخر من الشارع لحفر نفق يمتد عشرات الامتار في عملية يبدو انها استغرقت وقتا ليس بالقصير.

ويضيف المصدر والشهدوا ان السارقين نجحوا يوم امس من اتمام عملية الحفر والوصل الى الخزنة السرية التي يتم فيها حفظ اموال ومحتويات المحل ليقدموا على فتحها من اسفل بآلات خاصة وياخذوا ما فيها.

ويتابع المصدر والشهود بالقول ان السارقين قاموا بعد تنفيذ عمليتهم بتهديم النفق في محاولة منهم لاخفاء اثار الجريمة وعرقلة سير التحقيقات.

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