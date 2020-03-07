نائب تحذر من كارثة تحيق بمخيمات النازحين بسبب كورونا

2020/03/07 | 16:25 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم- ديالى

حذرت النائب انتصار الجبوري، السبت (07 آذار، 2020) من كارثة تحيق بمخيمات النازحين في البلاد بسبب فيروس كورونا.

وقالت الجبوري في حديث لـ(بغداد اليوم) إن "عشرات آلاف من الأسر النازحة لم تعد حتى الآن الى منازلها في المناطق المحررة ومنها نينوى وهناك من 10-12 ألف أسرة لاتزال تعيش في المخيمات التي هي في وضع انساني صعب ومعقدة للغاية، ووضع صحي مهمل وهي مكتظة بالأطفال والنساء داخل خيم متقاربة جدا".

واضافت، ان "مخيمات النازحين هي اضعف حلقة في مواجهة فايروس كورونا لو انتشر"، داعية الى "ضرورة الانتباه الى ملف الوقاية من الفايروس في المخيمات واجراء عمليات تطهير وتعفير عاجلة ونشر حملات توعية لان المخيمات بامس الحاجة لتفادي انتقال المرض اليهم".

ووصلت حالات الإصابة بفايروس كورونا في مختلف محافظات العراق الى 48 حالة، بحسب ما أكدته وزارة الصحة العراقية، واحدة منها كانت لشخص إيراني يدرس في الحوزة الدينية بمحافظة النجف، وتم تسفيره الى بلاده بعد التنسيق بين البلدين، والاخرين كانوا جميعهم عراقيين.

وسجل العراق أربع حالات وفاة بسبب فايروس كورونا المستجد، واحدة لشخص مسن في محافظة السليمانية، وأخرى لامرأة في محافظة كربلاء، وحالتا وفاة في العاصمة بغداد، واحدة منها كانت لامرأة، وتشتكي من مشاكل صحية في الجهاز التنفسي، بحسب البيانات الرسمية.

بغداد اليوم-أربيل

قررت السلطة المحلية في محافظة أربيل، السبت (07 آذار 2020)، غلق جميع صالونات التجميل ومدن الالعاب ومراكز التسوق بسبب فايروس كورونا المستجد، ولمنع انتشاره.



‏

وذكرت مديرية إعلام محافظة أربيل، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه

بغداد اليوم- نينوى

اصدر مدير صحة نينوى، فلاح الطائي، الجمعة (07 آذار 2020)، توضيحا بشأن طبيب من اهالي بغداد يشتبه بحمله فايروس كورونا.

وقال الطائي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "ننفي وجود أي حالة أو شخص مصاب بمرض كورونا في مدينة الموصل

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة، الجمعة (07 آذار 2020)، إيقاف العمل بإصدار المستمسكات الثبوتية بدءاً من الغد، حرصا على اصابة المواطنين بفايروس كورونا.

وقالت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنها "قرر

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( نائب تحذر من كارثة تحيق بمخيمات النازحين بسبب كورونا) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( نائب تحذر من كارثة تحيق بمخيمات النازحين بسبب كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).