تحالف مقتدى الصدر يحدد موقفه من تسمية شخصية شابة لرئاسة الوزراء في العراق

2020/03/07 | 16:25 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

ادلى النائب عن تحالف سائرون، اسعد عبد السادة، السبت، (7 اذار 2020)، بأول تعليق على الحر...





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