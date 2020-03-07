لصوص يحفرون نفقا لسرقة 30 كغم من الذهب من محل صياغة بقضاء سوران

2020/03/07 | 16:27 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت السلطات الأمنية بإقليم كردستان، عن قيام أفراد عصابة بسرقة كمية كبيرة من الذهب، في قضاء سوران بمحافظة أربيل.وأوضح مصدر بشرطة القضاء في تصريح، ان عددا من الأشخاص قاموا بسرقة محتويات محل للصياغة، والبالغة نحو ثلاثين كيلوغراما … Readmore

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