ايران: وفاة 145 وإصابة 5823 في أحدث حصيلة لضحايا فيروس كورونا

2020/03/07 | 16:30 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت السلطات الإيرانية، عن أحدث إحصائية لأعداد ضحايا فيروس كورونا في البلاد.

وأشار المتحدث باسم لجنة مواجهة الفيروس كيان جيهانوبور في تصريح، الى تسجيل احدى وعشرين حالة وفاة جديدة، في العاصمة طهران ومحافظات مازندران قم وكيلان واصفهان، ليصل عدد المتوفين بسبب الإصابة بالفيروس الى مئة وخمسة وأربعين، في وقت وصل فيه عدد المصابين الى خمسة آلاف وثمانمئة وثلاثة وعشرين، مؤكدا في الوقت ذاته، شفاء ألف وستمئة وتسعة وستين مريضا من عدوى الفيروس.

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