وفاة نائبة إيرانية بسبب فيروس كورونا

2020/03/07 | 16:30 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وسائل الاعلام الإيرانية، وفاة النائبة بالبرلمان “فاطمة رهبر”، متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا المستجد.

وذكرت وكالة تسنيم التابعة للحرس الثوري للأنباء، ان “رهبر” البالغة من العمر ستة وخمسين عاما، والتي جددت فوزها بأحد المقاعد البرلمانية المخصصة للعاصمة طهران، خلال الانتخابات التي أجريت الشهر الماضي، توفيت بعد مكوثها عدة أيام وهي فاقدة الوعي بإحدى المستشفيات، لتصبح ثاني برلماني إيراني يتوفى بسبب الإصابة بالفيروس، من بين اثنين وثلاثين نائبا أعلنت السلطات اصابتهم بالعدوى

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