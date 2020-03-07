وفاة نائبة إيرانية جراء إصابتها بفيروس كورونا المستجد

2020/03/07 | 16:32 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طهران-(أ ف ب) – توفيت نائبة إيرانية السبت جراء إصابتها بفيروس كورونا المستجد، كما أفادت وكالة أنباء إرنا الرسمية الإيرانية، لتصبح واحدة من بين عدة مسؤولين إيرانيين قضوا جراء الفيروس المتفشي في البلاد.والنائبة هي فاطمة رهبر البالغة من العمر 55 عاماً وهي محافظة انتخبت مؤخراً نائبة في مجلس الشورى عن العاصمة طهران.وهي ثاني […]

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