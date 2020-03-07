المرجع المدرسي يتماثل للشفاء بعد اصابته بفايروس كورونا

2020/03/07 | 16:50 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة) ….اعلن مكتب المرجع الديني هادي المدرسي، السبت، ان المرجع يتماثل حاليا للشفاء بعد اصابته بفايروس كورونا.وقال المكتب في بيان له تلقته ( المستقلة) ان “سماحة السيد هادي المدرسي يتماثل حالياً للشفاء، بعد مروره بوعكةٍ صحية، اثر اصابته بالوباء المنتشر (كورونا)”.واضاف ان “المدرسي شكر جميع من تواصلوا للسؤال عن صحته، و يطلب […]

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