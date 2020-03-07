2020/03/07 | 16:54 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: اوقف المغنية الكندية سيلين ديون حراسها لتلتقي بمعجبة ضمن حشد كان في انتظارها في ولاية نيويورك الامريكية.سيلين استمعت الى غناء المعجبة وشجعتها على الاستمرار.وتحظى المغنية بجمهور جارف في جميع انحاء العالم.طالعين من حفل سيلين ديون فكملوا بالمترو ..الهبال الجماعي يجمعنا https://t.co/21PHBNtbMd — سارة بنت عمر السبتي […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المغنية الكندية سيلين ديون توقف حراسها لتلتقي معجبة (فيديو)) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المغنية الكندية سيلين ديون توقف حراسها لتلتقي معجبة (فيديو)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).