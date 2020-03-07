كربلاء تتوعد باحالة من يخفون معلومات عن سفرهم الى القضاء وتؤكد: الحكم قد يصل لـ 5 سنوات

2020/03/07 | 16:56 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - كربلاء

توعد محافظ كربلاء نصيف جاسم الخطابي، السبت (7 اذار 2020)، باحالة أي مواطن الى القضاء في حالة اخفاءه لمعلومات عن سفره، مؤكداً أن الحكم قد يصل لـ 5 سنوات.

وقال المكتب الاعلامي للمحافظ في بيان، إن "محافظ كربلاء المقدسة ترأس اجتماع خلية الازمة المركزية الخاصة بفايروس كورونا وبحضور قاضي عن محكمة استئناف كربلاء وقائد عمليات كربلاء المقدسة وقائد شرطة كربلاء ومدير عام الصحة ومدراء الاجهزة الامنية والجنسية والجوازات والدوائر الساندة ورابطة اصحاب الفنادق والشركات".

وأضاف، أنه "المحافظ اشاد بالاجراءات الاحترازية التي تقوم بها الفرق الصحية والقوات الامنية في السيطرات الخارجية وداخل المحافظة، وتم خلال الاجتماع اتخاذ عدد من القرارات نتيجة وفاة امرأة قادمة من ايران نتيجة قلة الوعي الصحي وعدم إبلاغ الدوائر الصحية بقدومها من دولة فيها وباء لفايروس كورونا، حيث تم حجر الكادر الصحي الذي قام بمعالجتها".

وأشار البيان الى أن "الاجتماع اوصى بعدة قرارات وهي استضافة العوائل القادمة من السفر لمدة 14 يوما في فنادق تم تخصيصها من قبل الحكومة المحلية في المحافظة، واحالة اي مواطن الى القضاء في حالة اخفاءه لمعلومات عن سفره، لان ذلك يشكل خطرا على سلامته وسلامة عائلته والمجتمع وقد تصل مدة الحكم الى 5 سنوات".

زبين أنه "تقرر ايضا تشكيل لجان فرعية في الوحدات الادارية للسيطرة والتنسيق بشكل اكبر مابين الجهات الامنية والصحية ورؤساء الوحدات الادارية".

وأكد المحافظ وفقا للبيان، أن "الوضع مسيطر عليه ولكننا نشدد الاجراءات الوقائية والاحترازية حفاظا على ابناء محافظة كربلاء المقدسة"، داعيا "اهالي كربلاء المقدسة مساعدة خلية الازمة في ابلاغ الدوائر الصحية عن حالات رجوع المسافرين ليتم فحصهم حفاظا على سلامتهم وعوائلهم".

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