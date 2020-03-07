العتبة العباسية تحدد الموقف الشرعي من فايروس كورونا

2020/03/07 | 16:56 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-كربلاء

نظمت العتبة العباسية، السبت (7 آذار 2020) محاضرات حددت خلالها الموقفُ الشرعيّ من فايروس كورونا المستجد.

وذكر موقع شبكة الكفيل، أن "قسم الشؤون الدينيّة في العتبة العبّاسية المقدّسة، ضمن سلسلةٍ من المحاضرات تُعقد يوميّاً في صحن أبي الفضل العبّاس، اطلقت برنامجاً لبيان الموقف الشرعيّ من فايروس كورونا وطرق الوقاية منه ودرء مخاطره، وتكليف المؤمن في كيفيّة التعامل معه وفقاً للرؤية الشرعيّة".

وأشار الى ان "المحاضرات تطرقت الى أنّ حفظ النفس واجبٌ وقد أمرنا الله تعالى بحفظها ودرء المخاطر عنها، وضمن قاعدة دفع الضرر مع التأكيد على الالتزام بالتوجيهات الصحّية الصادرة من الجهات ذات العلاقة، وهذا ما أكّدت عليه المرجعيّةُ الدينيّةُ العُليا في خطبتها الأخيرة، وعدم التهاون أو الاستهانة بهذا الوباء".

ووصلت حالات الإصابة بفايروس كورونا في مختلف محافظات العراق الى 48 حالة، بحسب ما أكدته وزارة الصحة العراقية، واحدة منها كانت لشخص إيراني يدرس في الحوزة الدينية بمحافظة النجف، وتم تسفيره الى بلاده بعد التنسيق بين البلدين، والاخرين كانوا جميعهم عراقيين.

وسجل العراق أربع حالات وفاة بسبب فايروس كورونا المستجد، واحدة لشخص مسن في محافظة السليمانية، وأخرى لامرأة في محافظة كربلاء، وحالتا وفاة في العاصمة بغداد، واحدة منها كانت لامرأة، وتشتكي من مشاكل صحية في الجهاز التنفسي، بحسب البيانات الرسمية.

وأصدرت العتبتان العباسية والحسينية، الأربعاء (4 شباط 2020) قراراً موحداً بشأن مهرجان الربيع واحتفالات ولادات شهر شعبان.

وذكر البيان الموحد للعتبتين، أنه "في ظل الظروف التي يشهدها العراق الحبيب ارتأت الأمانتان العامتان للعتبتين الحسينية والعباسية المقدستين، وبتوجيه من قبل سماحة المتوليين الشرعيين للعتبتين الحسينية والعباسية المقدستين، تأجيل مهرجان ربيع الشهادة للعام الحالي 1441 هجرية".

واضاف البيان: "سيتم الاكتفاء بالاحتفاليات والفعاليات العامة بمناسبة ولادة الأقمار المحمدية في شهر شعبان المعظم".

بغداد اليوم - كربلاء

توعد محافظ كربلاء نصيف جاسم الخطابي، السبت (7 اذار 2020)، باحالة أي مواطن الى القضاء في حالة اخفاءه لمعلومات عن سفره، مؤكداً أن الحكم قد يصل لـ 5 سنوات.

وقال المكتب الاعلامي للمحافظ في بيان، إن "محافظ كربلاء المقد

بغداد اليوم- كربلاء

اصدر محافظ كربلاء، نصيف جاسم الخطابي، السبت (07 آذار 2020)، بيانا بشأن الاجراءات المتبعة للوقاية من فايروس كورونا في المحافظة ضمن اجراءاتها الوقائية.

وقال المكتب الإعلامي للمحافظ في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "ال

بغداد اليوم- ديالى

حذرت النائب انتصار الجبوري، السبت (07 آذار، 2020) من كارثة تحيق بمخيمات النازحين في البلاد بسبب فيروس كورونا.

وقالت الجبوري في حديث لـ(بغداد اليوم) إن "عشرات آلاف من الأسر النازحة لم تعد حتى الآن الى منازلها

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