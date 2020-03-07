للوقاية من كورونا.. محافظ كربلاء يوضح إجراءات المحافظة للتعامل مع العائدين من خارج العراق

2020/03/07 | 16:56 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- كربلاء

اصدر محافظ كربلاء، نصيف جاسم الخطابي، السبت (07 آذار 2020)، بيانا بشأن الاجراءات المتبعة للو...





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