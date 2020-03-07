2020/03/07 | 16:56 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مدير المرور العام يأمر باستقبال المواطنين في المواقع كافة ممن لديه تسلم سنوية او تثبيت لوحات هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/07 | 16:56.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مدير المرور العام يأمر باستقبال المواطنين في المواقع كافة ممن لديه تسلم سنوية او تثبيت لوحات) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مدير المرور العام يأمر باستقبال المواطنين في المواقع كافة ممن لديه تسلم سنوية او تثبيت لوحات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).