شاهد بالفيديو: على طريقة “الفرق العسكرية”.. أسراب الجراد تشكل تكتلات متماسكة لتفادي خطورة الرياح

2020/03/07 | 17:05 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد اثارت مشاهد مصورة لأسراب من الجراد، ذهول مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، بعد انشاء تكتلات متماسكة لتفادي خطورة الرياح العالية وتفريق أفرادها.وأظهر مقطع فيديو رصدته “يس عراق”، تكتلات متماسكة لأسراب كبيرة من الجراد متجمعة على شكل مجموعات متفرقة وسط الصحراء لتفادي تفرقهن نتيجة الرياح العالية التي تشهدها بعض المناطق في جنوب […]

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