مشعل يسار - الصين خدعت الولايات المتحدة وأوروبا وحصلت على تريليونات الدولارات من فيروس كورونا

2020/03/07 | 17:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #مشعل_يسار وفقًا لـ NASDAQ، استخدمت الصين تكتيكًا اقتصاديًا مثيرًا للاهتمام، وأدارت حول إصبعها الجميع وحصلت على أكثر من 20 مليار دولار في غضون يومين.بالإضافة إلى ذلك، استعادت حوالي 30 ٪-;- من أسهم احتكاراتها الخاصة.فقد خدع شي جين بينغ الاتحاد الأوروبي وأمريكا أمام أعين العالم كله.في السابق، كان جزء من أسهم شركات التكنولوجيا يخص مستثمرين أجانب، أمريكيين وأوروبيين - وهذا يعني أن ما يقرب من نصف الدخ......

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