إغلاق كنيسة المهد في بيت لحم بسبب كورونا

2020/03/07 | 17:10 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /أعلنت الطوائف المسيحية المختلفة إغلاق كنيسة المهد في بيت لحم، استجابة لتوصيات وزارة الصحة و تعليمات محافظ المدينة.وأعلنت الطوائف عن إغلاق الكنيسة وعدم استقبال السياح والحجاج، في إطار خطة الطوارئ التي تم اعتمادها لمواجهة فيروس كورونا.وأوصت وزارة الصحة الفلسطينية بوقف وإغلاق جميع المؤسسات التعليمية ومراكز التدريب في بيت لحم لمدة 14 يوما.[…]

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