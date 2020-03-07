بسبب كورونا .. الدوري الإماراتي بدون جمهور

2020/03/07 | 17:11 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /قرر الاتحاد الإماراتي، إقامة جميع المباريات في مختلف المسابقات الكروية المحلية بكافة فئاتها، بدون حضور جماهيري.وقال اتحاد الكرة في بيان: “يتابع اتحاد الإمارات مع الجهات المختصة بالدولة، آخر التطورات الصحية المتعلقة بانتشار فيروس كورونا، والإجراءات الاحترازية التي تقوم بها كافة الجهات المعنية لحماية المجتمع”.وتابع البيان: “انطلاقًا من حرص الاتحاد على سلامة اللاعبين […]

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