حراك لاستبدال العامري.. و6 مرشحين لرئاسة الوزراء بينهم “صدري”

2020/03/07 | 17:15 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز: بغداد..



سلط تقرير لصحيفة مقربة من حزب الله اللبناني الضوء على آخر التطورات وما يُشاع بشأن إمكانية التجديد لرئ...

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