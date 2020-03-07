ارتفاع عدد الوفيات جراء كورونا في فرنسا إلى 11 حالة والإصابات إلى 716

2020/03/07 | 17:15 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلنت وزارة الصحة الفرنسية، اليوم السبت، أن شخصين آخرين لقيا حتفهما بسبب فيروس كورونا، وبذلك يصل عدد الوفيات الإجمالي إلى 11 شخصا.

وذكرت الوزارة في بيان إن أحد القتلى تأكد في الجزء الشمالي من فرنسا والآخر في نورماندي، وذلك بحسب وكالة "رويترز".

وقالت الوزارة إن فرنسا لديها الآن 716 حالة مؤكدة من فيروس كورونا بزيادة 103 مقارنة مع اليوم السابق.

يذكر أن فيروس "كورونا" المستجدّ المسبّب لمرض "كوفيد-19"، بحسب التسمية التي أطلقتها عليه منظمة الصحة العالمية، ظهر أولا في أواخر ديسمبر/ كانون الأول 2019 في سوق لبيع الحيوانات البرية بمدينة ووهان الصينية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير/ كانون الثاني.

ويواصل الفيروس تفشّيه، إذ بات منتشرا خارج الصين في عشرات الدول، تسبّب فيها بمئات الوفيات وآلاف الإصابات.



وصنفت منظمة الصحة العالمية، بوقت سابق، "فيروس كورونا المستجد"، وباء، وأعلنت "حالة طوارئ صحية ذات بعد دولي"، وقالت إن الإصابات بلغت أكثر من 90 ألفا في نحو 33 دولة.

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