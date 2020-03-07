محافظ ميسان يفتتح مدرسة نموذجية بالعمارة

2020/03/07 | 17:16 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أفتتح محافظ ميسان علي دواي لازم، اليوم السبت، متوسطة بطل خيبر النموذجية ضمن مشاريع تنمية الأقاليم، سعة (18) صفا بثلاثة طوابق مع التأثيث بحي المعلمين القديم في مدينة العمارة.

وقال لازم خلال كلمة الافتتاح، التي نشرها مكتبه الاعلامي وتلقت "الغدبرس" نسخة منها ان "مساحة المدرسة (4300) م2 وتتكون من ثلاثة طوابق سعة (18) صفا مع جناح للإدارة وأربع مختبرات ومجاميع صحية (شرقية وغربية) وساحة للنشاطات الرياضية وساحة للانتشار وكراج للسيارات وحدائق"، مضيفاً بانه " من ضمن المشروع تأثيها بأجهزة تبريد وتدفئة ومراوح وبرادات للمياه والرحلات والمستلزمات المدرسية الحديثة والأثاث".

وأكد ان "إدارة محافظة ميسان تولي قطاع التربية والتعليم أهمية كبيرة من خلال تنفيذ المشاريع التربوية وتهيئة كافة مستلزمات نجاح العملية التربوية في المحافظة"، مشيراً إلى أن "هذه المدرسة ضمن سلسلة من المشاريع التي نفذتها محافظة ميسان ضمن تخصيصات تنمية الأقاليم".

ودعا مديرية تربية ميسان الى "تعيين إدارة للمدرسة وتوفير الملاكات التعليمية لها من اجل دخولها الخدمة"، لافتاً الى انه "برغم الأزمة المالية للسنوات السابقة وعدم صرف كامل الاستحقاقات المالية للمحافظة خلال العام الماضي مع ذلك تم افتتاح العشرات من المدارس والمشاريع الاخرى".

وتابع انه "سيتم افتتاح (10) مدارس خلال الفترة القليلة المقبلة، وان هذا العام لغاية الان أعلن عن (32) مشروعا منها (22) مدرسة في عموم المحافظة"، مطالبا وزارة التربية بـ"الإسراع في انجاز مشاريعها المتلكئة منذ سنوات عديدة للحاجة الماسة لها وعدم تركها بهذا الإهمال مما يسبب الهدر بالمال العام".

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