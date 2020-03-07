نقابة الصحفيين العراقيين تغلق أبوابها بسبب كورونا

2020/03/07 | 17:16 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادأعلن نقيب الصحفيين العراقيين، ورئيس اتحاد الصحفيين العرب، مؤيد اللآمي، اليوم السبت، عن إيقاف عمل النقابة لمدة أسبوع بسبب انتشار فيروس كورونا.وغرّد اللامي على حسابه في موقع "تويتر"، وتابعته "كلكامش برس"، قائلاً "نتيجة للظروف الصحية في عموم العراق بسبب انتشار فيروس كورونا وحفاظاً على سلامة الصحفيين العراقيين وعوائلهم، قررت النقابة إيقاف أعمالها اعتباراً من يوم غد الاحد ولمدة أسبوع".

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