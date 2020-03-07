العراق ينفي وقف الرحلات الجوية الى الاردن

2020/03/07 | 17:16 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادنفى السفير العراقي لدى الأردن، حيدر العذاري، اليوم السبت، وقف الرحلات الجوية بين بغداد وعمان.وقال العذاري في تغريدة على حسابه في موقع "تويتر"، واطلعت عليها "كلكامش برس"، ان "الأخبار التي تتحدث عن تعليق الرحلات الجوية بين ‏العراق والاردن غير صحيحة".‏من جهتها، قالت منظمة الصحة العالمية، إن الوضع في العراق فيما يتعلق بفيروس كورونا "مطمئن"، خاصة بعد شفاء بعض المصابين في ‏بغداد وكركوك.

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