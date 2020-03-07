زيدان يواجه أزمة قبل مباراة بيتيس

2020/03/07 | 17:24 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة-اين]قالت صحيفة "أس"، إن 3 لاعبين غابوا عن مران فريق ريال مدريد الأخير، صباح اليوم السبت، قبل مباراة ريال بيتيس، غدا الأحد، على ملعب "بينتو فيامارين"، في المرحلة الـ27 من الدوري الإسباني.

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