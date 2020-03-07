كربلاء تخصص فنادق للعوائل القادمة من خارج العراق

2020/03/07 | 17:24 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [كربلاء-اين]أعلن محافظ كربلاء المقدسة نصيف الخطابي، عن تخصيص فنادق للعوائل القادمة من خارج البلاد كإجراء إحترازي للوقاية من إنتشار فيروس كورونا في البلاد.

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