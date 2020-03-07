عقوبة “شديدة” تنتظر الوافدين من إيران اذا أخفوا حقيقة “سفرهم”

2020/03/07 | 17:25 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد يواجه العراقيون الوافدون من إيران، عقوبة بالسجن قد تصل إلى 5 سنوات في حال اخفائه معلومات عن سفره، بحسب دعوة من محافظ كربلاء نصيف الخطابي.وهدد محافظ كربلاء نصيف الخطابي، في تصريح صحفي رصدته “يس عراق”، العائدين من ايران بالمقاضاة في حال أخفى حقيقة انه كان مسافرًا قبل فترة، وذلك على خلفية […]

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