اليونان تهاجم تركيا وتتهمها بدفع اللاجئين نحو أوروبا

2020/03/07 | 17:26 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن رئيس الوزراء اليوناني “كيرياكوس ميتسوتاكيس” أنّ الاتّفاق بين الاتّحاد الأوروبي وتركيا الذي أدّى منذ العام 2016 إلى الحدّ من الهجرة إلى أوروبا بات “مَيتًا”، متهما أنقرة “بالمساعدة” في التدفّق

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