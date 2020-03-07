سوريا وثمن التقاعس الأوروبي

2020/03/07 | 17:26 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشرت صحيفة “ليبراسيون” الفرنسية، مقالاً للكاتب برنار غويتا، يتحدث فيه عن أضرار الموقف الأوروبي السلبي من التطورات في إدلب، والنتائج السلبية لانسحاب الولايات المتحدة من المنطقة.بعد غارات النظام السوري

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