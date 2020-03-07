2020/03/07 | 17:27 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ قررت خلية الأزمة الحاصة بمكافحة فيروس كورونا في محافظة كربلاء، يوم السبت، حجر جميع القادمين من إيران، متوعدة المتسربين بالمحاسبة القانونية التي قد تصل إلى أحكام بالسجن 5 سنوات.

ويأتي ذلك عقب تسجيل أول حالة وفاة في كربلاء، الجمعة، لامرأة عراقية مسنة تم الكشف عن إصابتها بالفيروس قبل ساعات من وفاتها.

وذكر بيان صادر عن المحافظة ورد لشفق نيوز، أن الخلية قررت "استضافة كافة العوائل القادمة من السفر لمدة ١٤ يوماً في فنادق تم تخصيصها من قبل الحكومة المحلية في المحافظة".

وقررت الخلية "إحالة اي مواطن الى القضاء في حالة إخفائه لمعلومات عن سفره لأن ذلك يشكل خطر على سلامته وسلامة عائلته والمجتمع وقد تصل مدة الحكم الى ٥ سنوات".

كما قررت الخلية "تشكيل لجان فرعية في الوحدات الادارية للسيطرة والتنسيق بشكل اكبر مابين الجهات الامنية والصحية ورؤساء الوحدات الادارية".

وبلغ عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس إلى 4 في عموم العراق، اثنتان في بغداد وواحد في كل من السليمانية وكربلاء.

فيما وصل عدد الإصابات في أرجاء البلد إلى 48 تتوزع على النحو الآتي: 19 بغداد، 8 السليمانية، 7 كركوك، 4 النجف، 3 واسط، 2 ديالى، 2 كربلاء، 1 ميسان، 1 بابل، 1 أربيل.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كربلاء تتوعد: السجن مصير كل من أخفى سفره لإيران) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كربلاء تتوعد: السجن مصير كل من أخفى سفره لإيران) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).