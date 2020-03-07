الحكيم: وزير خارجية مصر يزور العراق غداً حاملاً رسالة من السيسي

2020/03/07 | 17:27 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

كشف وزير الخارجية، محمد علي الحكيم، عن زيارة يجريها نظيره المصري، سامح شكري، الى العاصمة بغداد يوم غد الاحد.

وقال الحكيم، في تغريدة على موقعه الرسمي في ’’تويتر’’، " نستقبل الوزير سامح شكري وزير خارجية جمهورية مصر العربية، يوم غد في بغداد حاملا رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسي الى الرئيس برهم صالح".

وأوضح "وسنجري معه مباحثات ثنائية حول تطوير العلاقات العراقية-المصرية وشؤون المنطقة".

بغداد اليوم- بغداد

علق القيادي في ائتلاف دولة القانون، سعد المطلبي، السبت 7 اذار 2020، على الانباء التي تتحدث عن وجود مخطط يقوده زعيم الائتلاف نوري المالكي، لتنفيذ ’’انقلاب سياسي’’ بغية السيطرة على الحكم.

وقال المطلبي، ل

بغداد اليوم - بغداد

ادلى النائب عن تحالف سائرون، اسعد عبد السادة، السبت، (7 اذار 2020)، بأول تعليق على الحراك النيابي الذي اعلن عنه اليوم لتسمية شخصية شابة لرئاسة الوزراء في العراق.

وقال عبد السادة في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "مفه

بغداد اليوم- ديالى

رأى النائب عن تحالف سائرون اسعد عبد السادة، السبت 7 اذار 2020، ان بعض القوى السياسية تسعى الى عرقلة المضي نحو اجراء انتخابات مبكرة للحفاظ على مصالحها الحالية.

وقال عبد السادة لـ(بغداد اليوم)، "إذا كانت هناك رؤية حقيقية ف

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