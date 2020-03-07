انهيار فندق مخصص للحجر الصحي في الصين

2020/03/07 | 17:27 - المصدر: بغداد اليوم

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أعلنت سلطات مقاطعة فوجيان جنوب شرقى الصين، السبت، انهيار فندق فى مدينة "تشوانتشو" بالم...





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