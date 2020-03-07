2020/03/07 | 17:27 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
أعلنت سلطات مقاطعة فوجيان جنوب شرقى الصين، السبت، انهيار فندق فى مدينة "تشوانتشو" بالم...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
انهيار فندق مخصص للحجر الصحي في الصين) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم - متابعة
أعلنت سلطات مقاطعة فوجيان جنوب شرقى الصين، السبت، انهيار فندق فى مدينة "تشوانتشو" بالم...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
انهيار فندق مخصص للحجر الصحي في الصين) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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