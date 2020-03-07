مدينة الزائرين في كربلاء تستعد لاستقبال مصابي كورونا (صور)

2020/03/07 | 17:31 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: دخلت الفرق الصحية، اليوم السبت، الى مدينة الزائرين في محافظة كربلاء، لتعقيم أماكن العزل الصحي المخصصة لمصابي كورونا.وكانت العتبة الحسينية قد عرضت فتح مدينة الزائرين في المحافظة امام الملاكات الصحية لجعلها اماكن عزل لمصابي فيروس كورونا.

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