بالفيديو .. ناشط يعرض قوائم باسماء شهداء مظاهرات العراق ويتعهد بتدويل القضية

2020/03/07 | 17:37 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشر ناشط مدني مقيم في الولايات المتحدة قوائم شهداء التظاهرات الإصلاحية في عموم العراق، من اجل تقديمها الى الأمم المتحدة عبر مقرها الرسمي في نيويورك.

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