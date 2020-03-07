الخطابي : وضع كربلاء المقدسة تحت السيطرة

2020/03/07 | 17:41 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدر محافظ كربلاء نصيف جاسم الخطابي، اليوم السبت بيانا بشأن الاجراءات المتعبة للوقاية من فايروس كورونا فيما اكد ان" الوضع في المحافظة مسيطر عليه ".

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