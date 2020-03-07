كورونا يصيب فنانة شهيرة والعدوى تنتقل لبناتها

2020/03/07 | 17:44 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة كشفت الفحوصات الطبية إصابة عارضة الازياء اللبنانية السابقة ومقدمة البرامج لجين عضاضة، بفيروس كورونا بعد عودتها من بيريطانيا، فيما تم نقل الفيروس إلى ابنتيها، وتم حجرها بمستشفى رفيق الحراري.وكشفت عدد من المصادر لـ”لبنان 24″، أن عضاضة وصلت إلى لبنان من بريطانيا وعليها أعراض فيروس كورونا ليتم فحصها والتأكد من الأمر.وأثار […]

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