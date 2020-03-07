2020/03/07 | 17:46 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- برهم صالح يخول هؤلاء لاختيار رئيس الحكومة الجديد.. من هم؟ هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع عين العراق الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/07 | 17:46.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع عين العراق.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (برهم صالح يخول هؤلاء لاختيار رئيس الحكومة الجديد.. من هم؟) نشر أولاً على موقع (عين العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (برهم صالح يخول هؤلاء لاختيار رئيس الحكومة الجديد.. من هم؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عين العراق).