المثنى تغلق المزارات الدينية وتحدد طريقا واحدا لدخول المحافظة

2020/03/07 | 17:47 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادقررت خلية الازمة في محافظة المثنى، اليوم السبت، اغلاق جميع المزارات الدينية حتى اشعار آخر، وتحديد طريق الوركاء لدخول المحافظة كجزء من الاجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا.وقالت الخلية في بيان، تلقت "كلكامش برس" نسخة منه "كإجراءات احترازية وللوقاية من خطر فايروس كورونا الذي يهدد البشرية، تقرر حصر دخول الوافدين الى المحافظة عن طريق سيطرة الوركاء لغرض فحصهم للتأكد من سلامتهم، بعد تجهيزها بالكوادر والأجهزة الطبية، والخروج سيكون من جميع السيطرات عدا الوركاء".وأضافت انه "تقرر ايضا غلق جميع المزارات الدينية في المحافظة حتى اشعار آخر مع استمرار اجراءات الوقاية فيها بالاضافة الى دعوة ابناء المحافظة الى ايقاف المناسبات الاجتماعية في الوقت الحالي، ومنع التجمعات العامة في الأسواق ومراكز المدن".واشارت الى "تخصيص اماكن للحجر الصحي للمشتبه بإصابتهم بالفيروس وستكون مجهزة بجميع الوسائل الطبية ووسائل الراحة مع كادر طبي متخصص، واستمرار حملات التعقيم والتطهير في مؤسسات الدولة والأماكن العامة"، مؤكدة ان "عدم تسجيل اي اصابة في المحافظة حتى اللحظة".

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