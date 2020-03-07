شرطة بابل تباشر بغلق المقاهي في المحافظة

2020/03/07 | 17:47 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادوجه قائد شرطة بابل، اللواء علي الزغيبي، اليوم السبت، بإغلاق كافة المقاهي والكافيهات في عموم المحافظة، ضمن الاجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا.وقال الزغيبي في بيان، تلقت "كلكامش برس" نسخة منه، انه وجه "الأجهزة الأمنية في عموم قواطع المسؤولية بغلق كافة المقاهي والكافيهات في عموم المحافظة، وذلك لمقتضيات المصلحة العامة للوقاية من انتشار عدوى فيروس كورونا".ودعا "أصحاب المحال التي تم ذكرها والمواطنين الى الالتزام بذلك حفاظاً على صحة وسلامة الجميع‎".

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