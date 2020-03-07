برلماني يدق ناقوس الخطر: اقتصاد العراق وكوردستان سيتأثر حتماً بهذا

2020/03/07 | 17:48 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ قال عضو في لجنة الثروات الطبيعية ببرلمان إقليم كوردستان يوم السبت إن فيروس كورونا سيخلف تأثيراً جدياً على الحركة والنشاط الاقتصادي في العراق وإقليم كوردستان.

وأضاف شيركو جودت في تصريح خص به شفق نيوز إن "فيروس كورونا سيؤثر على حركة الأسواق وتنقل المواد، وبالتالي سيكون له تأثير على مجمل الاوضاع الاقتصادية".

وأشار إلى أن "غلق المنافذ الحدودية ولاسيما في الجانب التجاري منها مع دول مثل إيران وتركيا سينعكس سلبا على الإقليم.

وبشان المخاوف من احتمال قطع رواتب الموظفين في الإقليم من قبل الحكومة الاتحادية، استبعد عضو لجنة الثروات حدوث ذلك.

وأوضح أن البلد لا يزال يصدر النفط ولا توجد مخاوف جدية في الوقت الراهن بشأن التصدير.

وكانت أسعار النفط قد انهارت إلى نحو 46 دولاراً للبرميل إثر تداعي اتفاق خفض الإنتاج بين منظمة أوبك وروسيا، مما أثار مخاوف من عدم تمكن العراق من دفع رواتب الموظفين، خاصة وأن الدولة تؤمن نفقاتها من إيرادات بيع الخام بنسبة 90 في المئة على الأقل.

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