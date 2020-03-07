2020/03/07 | 17:49 - المصدر: وكالة رويترز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لبنان يتجه للتخلف عن سداد ديون سيادية مستحقة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة رويترز الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/07 | 17:49.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة رويترز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لبنان يتجه للتخلف عن سداد ديون سيادية مستحقة) نشر أولاً على موقع (وكالة رويترز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لبنان يتجه للتخلف عن سداد ديون سيادية مستحقة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة رويترز).