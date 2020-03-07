الملك سلمان وقع على أمر اعتقال ابن نايف وابن عبدالعزيز

2020/03/07 | 17:54 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /أفاد تقرير نشرته وكالة “رويترز”، بأن الملك سلمان بن عبد العزيز، وقع شخصيا على أمر اعتقال الأميرين محمد بن نايف وأحمد بن عبد العزيز، اللذين اتهمتهما السلطات السعودية بالخيانة.ونقلت الوكالة عن مصدر إقليمي قوله إن ولي العهد محمد بن سلمان “اتهم المعتقلين الثلاثة، الأمير أحمد بن عبد العزيز والأمير محمد بن نايف ونجله، […]

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