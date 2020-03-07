المصائب لا تأتي فرادى.. انهيار فندق على مرضى كورونا في الصين

2020/03/07 | 17:58 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ علق نحو 70 شخصا تحت أنقاض فندق كان يستخدم كحجر صحي للمصابين بفيروس كورونا، لكنه انهار، السبت، وفق ما أفاد مسؤولون في مقاطعة فوجيان في شرق الصين.

وانهار فندق "شنجيا" في مدينة تشوانتشو حوالى الساعة 19,30 (11,30 ت غ)، وتم إنقاذ نحو 23 شخصا، بعد نحو ساعة ونصف على وقوع الحادثة، وفق بيان للحكومة المحلية. ولم يُذكر السبب وراء انهيار الفندق.

ونقلت وسائل الإعلام الرسمية الصينية أن "الفندق المنهار كان يستخدم كحجر صحي للمصابين بفيروس كورونا".

وأفادت صحيفة "الشعب اليومية" الرسمية أنه تم تحويل الفندق، الذي يضم 80 غرفة مؤخرا، إلى منشأة لعزل الأشخاص الذين كانوا على احتكاك بمرضى أصيبوا بفيروس كورونا المستجد.

وأفادت وكالة أنباء الصين الجديدة أن جهود الإنقاذ مستمرة.

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