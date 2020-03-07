صحة البصرة تعلن عن اجراء جديد يخص الوافدين للمحافظة بسبب المخاوف من كورونا

2020/03/07 | 17:58 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-البصرة

أعلنت دائرة صحة محافظة البصرة، السبت (7 آذار 2020) عن اجراء جديد يخص الوافدين للمحافظة بسبب المخاوف من فيروس كورونا.

وذكرت الدائرة في بيان: "سنباشر بوضع مفارز صحية في السيطرات الموجودة على حدود المحافظة لفحص الوافدين خلال اليومين المقبلين".

ووصلت حالات الإصابة بفايروس كورونا في مختلف محافظات العراق الى 48 حالة، بحسب ما أكدته وزارة الصحة العراقية، واحدة منها كانت لشخص إيراني يدرس في الحوزة الدينية بمحافظة النجف، وتم تسفيره الى بلاده بعد التنسيق بين البلدين، والاخرين كانوا جميعهم عراقيين.

وسجل العراق أربع حالات وفاة بسبب فايروس كورونا المستجد، واحدة لشخص مسن في محافظة السليمانية، وأخرى لامرأة في محافظة كربلاء، وحالتا وفاة في العاصمة بغداد، واحدة منها كانت لامرأة، وتشتكي من مشاكل صحية في الجهاز التنفسي، بحسب البيانات الرسمية.

بغداد اليوم-كربلاء

نظمت العتبة العباسية، السبت (7 آذار 2020) محاضرات حددت خلالها الموقفُ الشرعيّ من فايروس كورونا المستجد.

وذكر موقع شبكة الكفيل، أن "قسم الشؤون الدينيّة في العتبة العبّاسية المقدّسة، ضمن سلسلةٍ من المحاضرات تُعقد يومي

بغداد اليوم - كربلاء

توعد محافظ كربلاء نصيف جاسم الخطابي، السبت (7 اذار 2020)، باحالة أي مواطن الى القضاء في حالة اخفاءه لمعلومات عن سفره، مؤكداً أن الحكم قد يصل لـ 5 سنوات.

وقال المكتب الاعلامي للمحافظ في بيان، إن "محافظ كربلاء المقد

بغداد اليوم- كربلاء

اصدر محافظ كربلاء، نصيف جاسم الخطابي، السبت (07 آذار 2020)، بيانا بشأن الاجراءات المتبعة للوقاية من فايروس كورونا في المحافظة ضمن اجراءاتها الوقائية.

وقال المكتب الإعلامي للمحافظ في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "ال

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